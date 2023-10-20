Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ич Иван Онисимов/ич
Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ич Павел Онисимов/ич
Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Онисимовна
Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онисим Фёдоров/ич
Смерть
Неизвестно