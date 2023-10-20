Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ич Иван Онисимов/ич

Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ич Александр Онисимов/ич

Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ич Павел Онисимов/ич

Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Онисимовна

Отец ребёнка: Онисим Фёдоров/ич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онисим Фёдоров/ич

Смерть
Неизвестно
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