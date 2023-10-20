Ратанова Дария Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратанов Яков Федотов
Отец ребёнка: Ратанов Федот Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратанов Леонтий Федотович
Отец ребёнка: Ратанов Федот Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно