Ратанова Дария Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанова Дария Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратанов Яков Федотов

Отец ребёнка: Ратанов Федот Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратанов Леонтий Федотович

Отец ребёнка: Ратанов Федот Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратанов Федот Козьмин

Смерть
Неизвестно
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