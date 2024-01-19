Филипов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Филипов Федор
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Филипова Полина
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Филипова Полина
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Филипова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филипова Полина
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)