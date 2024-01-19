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Филипов Николай Федорович

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Место рождения

Чернопенье, Кощаковская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Филипов Федор

Мать: Филипова Агафия Даниловна

Чернопенье, Кощаковская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Филипов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Филипова Полина

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Филипова Полина

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Филипова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филипова Полина

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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