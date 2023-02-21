Тушина (Черникова) Стефанида Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1890
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
23.01.1898
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1898
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1910
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.06.1912
Сын: Тушин Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1914
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1916
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов
Смерть
1960