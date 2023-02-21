Тушина (Черникова) Стефанида Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Черникова) Стефанида Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Тушин Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
23.01.1898

Муж: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Тушин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Тушин Александр Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Тушин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1914

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1916

Сын: Тушин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Тушин Василий Тихонов

Смерть
1960