Суханова Улита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
13.02.1850
Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно