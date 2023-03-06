Суханова Улита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Улита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1848

Муж: Суханов Николай Степанович

Рождение ребёнка
13.02.1850

Сын: Суханов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Суханов Николай Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно