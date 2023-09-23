Сарычева Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева Елена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1852

Сын: Сарычев Николай Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1853

Сын: Сарычев Иван Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Сарычев Николай Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Сын: Сарычев Федор Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1863

Сын: Сарычев Иван Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Сарычев Иван Павлович

Отец ребёнка: Сарычев Павел Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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