Воинова Анна Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Анна Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 или 1817

Сын: Воинов Павел Карпович

Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович

Рождение ребёнка
22.05.1821

Сын: Воинов Федор Карпович

Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Воинов Емельян Карпович

Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Воинов Поликарп Карпович

Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Воинова Дарья Карповна

Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Карп Епифанович

Смерть
Неизвестно