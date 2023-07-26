Воинова Анна Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816 или 1817
Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович
Рождение ребёнка
22.05.1821
Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Воинова Дарья Карповна
Отец ребёнка: Воинов Карп Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно