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Evel (Evel) Anna
Evel (Evel) Anna
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1883
Пол
Женский
Отец
Evel Jaan
1859 г.р.
Мать
Nimeister (Nimeister) Krõõt
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Evel Jaan
Мать:
Nimeister Krõõt
Смерть
1883
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