Evel (Evel) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Evel (Evel) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Evel Jaan

Мать: Nimeister Krõõt

Смерть
1883
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