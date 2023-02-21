Тихомирова (Юдина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Юдина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Тихомиров Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Михайлович