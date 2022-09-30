Никон Петр Тадеушевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никон Петр Тадеушевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1960

Дата смерти

30.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.2022