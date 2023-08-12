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Валеева Бибирашида Каримулловна
Валеева Бибирашида Каримулловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1943
Пол
Женский
Отец
Каримулла
1898 г.р.
Мать
Тахира
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1943
Отец:
Каримулла
Мать:
Тахира
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