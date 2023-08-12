Валеева Бибирашида Каримулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева Бибирашида Каримулловна

Валеева Бибирашида Каримулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1943

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1943

Отец: Каримулла

Мать: Тахира