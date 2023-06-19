Варачев Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарачев Григорий Васильев

Варачев Григорий Васильев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варачев Данила Григорьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно