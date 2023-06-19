Баринова Прасковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Баринов Филипп Абрамович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Баринов Филипп Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно