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Баринова Прасковья Никифоровна

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Баринов Филипп Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Баринов Филипп Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Филипп Абрамович

Смерть
Неизвестно