Тремасова Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти13.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1887
Сын: Тремасов Яков Никонорович
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Рождение ребёнка
18.08.1889
Сын: Тремасов. Андрей Никонорович
Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1892
Причина смерти: холера