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Тремасова Евдокия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

13.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1887

Сын: Тремасов Яков Никонорович

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Тремасов. Андрей Никонорович

Отец ребёнка: Тремасов Никанор Терентьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Никанор Терентьевич

Смерть
13.08.1892
Причина смерти: холера