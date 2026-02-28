Дальгейм (Оленина) Мария Алексеевна
женский, родилась 10.06.1841
умерла Неизвестно
ОтецОленин Алексей Алексеевич30.05.1798 г.р.
МатьОленина (Долгорукова) Александра Андреевна29.01.1807 г.р.
Супруги
Дальгейм Дмитрий Петрович1830 г.р.
Дети
Дальгейм Пётр Дмитриевич11.02.1862 г.р.
Дальгейм Мария ДмитриевнаОколо 1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1862
Отец ребёнка: Дальгейм Дмитрий Петрович
Борисово, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Дальгейм Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дальгейм Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно