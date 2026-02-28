Дальгейм (Оленина) Мария Алексеевна 10.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Дальгейм (Оленина) Мария Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.06.1841

умерла Неизвестно

Отец
Оленин Алексей Алексеевич30.05.1798 г.р.
Мать
Оленина (Долгорукова) Александра Андреевна29.01.1807 г.р.
Супруги
Дальгейм Дмитрий Петрович1830 г.р.
Дети
Дальгейм Пётр Дмитриевич11.02.1862 г.р.
Дальгейм Мария ДмитриевнаОколо 1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1841

Отец: Оленин Алексей Алексеевич

Мать: Оленина (Долгорукова) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дальгейм Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Дальгейм Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дальгейм Дмитрий Петрович

Борисово, Севский муниципальный район, Брянская область

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Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Дальгейм Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дальгейм Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно

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