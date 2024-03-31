Коржановский ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржановский ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржановская ВАЛЕНТИНА

Рождение ребёнка
1939

Сын: Коржановский ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

Мать ребёнка: Коржановская ВАЛЕНТИНА

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Сидоренко (Коржановская) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

Мать ребёнка: Коржановская ВАЛЕНТИНА

Смерть
Неизвестно

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