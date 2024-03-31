Коржановский ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржановская ВАЛЕНТИНА
Рождение ребёнка
1939
Сын: Коржановский ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
Мать ребёнка: Коржановская ВАЛЕНТИНА
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Сидоренко (Коржановская) НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Мать ребёнка: Коржановская ВАЛЕНТИНА
Смерть
Неизвестно