Алимов Ирфан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Ирфан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даутов Хайдар

Мать: Даутова (Летфуллина) Халиса Курбангалиевна

Бракосочетание
05.10.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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