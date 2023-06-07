Кунин Федор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Кунин Федот Тихонович
Мать: Кунина Матрона
Рождение ребёнка
30.05.1845
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кунина Наталия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: Кунина Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1854
Дочь: Кунина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1857
Дочь: Кунина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно