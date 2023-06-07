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Кунин Федор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Кунин Федот Тихонович

Мать: Кунина Матрона

Рождение ребёнка
30.05.1845

Сын: Кунин Никифор Федорович

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кунина Наталия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Кунина Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1854

Дочь: Кунина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1857

Дочь: Кунина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кунина Евдокия Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно