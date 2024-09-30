Куйванен (Лескинен) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Лескинен) Екатерина Степановна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

31.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908

Отец: Лескинен Степан Иванович

Мать: Лескинен (Райккерус) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.02.1927

Муж: Куйванен Иван Александрович

Рождение ребёнка
24.06.1927

Дочь: (Куйванен) Берта Ивановна

Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1928

Сын: Куйванен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1931

Сын: Куйванен Эйнар Иванович

Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1935

Сын: Куйванен Эйнар Иванович

Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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