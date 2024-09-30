Куйванен (Лескинен) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения31.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908
Бракосочетание
27.02.1927
Рождение ребёнка
24.06.1927
Дочь: (Куйванен) Берта Ивановна
Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.07.1928
Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1931
Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1935
Отец ребёнка: Куйванен Иван Александрович
Смерть
Неизвестно