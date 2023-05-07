Сырейщикова Агния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырейщикова Агния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.04.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырейщиков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырейщиков Иван Алексеевич

Смерть
17.04.1986