Кислинская Мария Вдовина
Место рожденияСело Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1901
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно