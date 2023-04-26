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Кислинская Мария Вдовина

Место рождения

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Кислинский (однодворец) Михаил Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно