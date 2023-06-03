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Воинов Иван Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 или 1805

Дата смерти

10.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 или 1805

Отец: Воинов Никон Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1822

Жена: Воинова Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1824

Сын: Воинов Фрол Иванович

Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Воинов Антон Иванович

Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Воинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Воинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Воинов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна

Смерть
10.08.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область