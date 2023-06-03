Воинов Иван Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 или 1805
Дата смерти10.08.1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 или 1805
Отец: Воинов Никон Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1822
Рождение ребёнка
17.08.1824
Сын: Воинов Фрол Иванович
Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Воинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Воинов Илья Иванович
Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Воинова Агафия Трофимовна
Смерть
10.08.1845