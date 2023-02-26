Шлышин (Шлыков) Дмитрий Стефанов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Стефан Семёнов
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Рождение ребёнка
29.09.1807
Дочь: фёкла Дмитриева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Анисимова
Смерть
1824
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область