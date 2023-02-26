Шлышин (Шлыков) Дмитрий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлышин (Шлыков) Дмитрий Стефанов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Стефан Семёнов

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1802

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Рождение ребёнка
29.09.1807

Дочь: фёкла Дмитриева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Анисимова

Смерть
1824
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область