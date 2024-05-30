(Райкова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Райкова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1809 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Райков Яков Фролович

Мать: Евфросинья Григорьевна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 19 34 двор (у Ивана Назаровича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во ли... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1860

Муж: не указан

Восприемник
26.10.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Райковой Настасьи Васильевны, крестьянка дер. ... (не видно)
Смерть
После 1860

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