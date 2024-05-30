(Райкова) Агафья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Райков Яков Фролович
Мать: Евфросинья Григорьевна
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 19 34 двор (у Ивана Назаровича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во ли... Показать все
Бракосочетание
Между 1855 и 1860
Муж: не указан
Восприемник
26.10.1860 ст.
Восприемник у Райковой Настасьи Васильевны, крестьянка дер. ... (не видно)
Смерть
После 1860