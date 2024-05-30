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Евфросинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

11.04.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1829

Муж: Райков Яков Фролович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Райков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Райков Яков Фролович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Райкова) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Райков Яков Фролович

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 46 лет, солдатка 34 двор (у Ивана Назаровича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Смерть
11.04.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
солдатка дата погребения - 12.04.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 49 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все

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