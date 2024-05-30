Евфросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти11.04.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1829
Муж: Райков Яков Фролович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Райков Яков Фролович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Райкова) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Райков Яков Фролович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 46 лет, солдатка 34 двор (у Ивана Назаровича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Смерть
11.04.1859 ст.
солдатка дата погребения - 12.04.1859 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 49 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все