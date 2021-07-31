Азимов Рифат Гафурович 16.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азимов Рифат Гафурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1946

Дата смерти

31.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова Шохида Салиховна

Рождение ребёнка
21.05.1972

Сын: Азимов Дониёр Рифатович

Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна

Рождение ребёнка
20.01.1974

Сын: Азимов Жахонгир Рифатович

Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна

Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Азимова Зебо Рифатовна

Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна

Смерть
31.07.2021

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