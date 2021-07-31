Азимов Рифат Гафурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1946
Дата смерти31.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Шохида Салиховна
Рождение ребёнка
21.05.1972
Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна
Рождение ребёнка
20.01.1974
Сын: Азимов Жахонгир Рифатович
Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Азимова Зебо Рифатовна
Мать ребёнка: Аюпова Шохида Салиховна
Смерть
31.07.2021