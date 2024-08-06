Елисеев Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно