Елисеев Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Акимова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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