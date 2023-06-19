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Карачева Дарья Андреева

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1894

Отец: Андреев Дмитрий Иванович

Мать: Андреева Наталья Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1914

Муж: Карачев Вов Матвей Семенович

Рождение ребёнка
12.06.1916

Дочь: Ольга Карачева

Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно