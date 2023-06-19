Карачева Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения19.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1894
Бракосочетание
12.?.1914
Рождение ребёнка
12.06.1916
Дочь: Ольга Карачева
Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачев Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Карачев Вов Матвей Семенович
Смерть
Неизвестно