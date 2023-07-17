Зуева (Морозова) Полина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шершакова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Зуев Павел Павлович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Крылова Галина Павловна
Отец ребёнка: Зуев Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Павел Павлович
Смерть
2018