Зуева (Морозова) Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Морозова) Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шершакова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Зуев Павел Павлович

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Крылова Галина Павловна

Отец ребёнка: Зуев Павел Павлович

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Павел Павлович

Смерть
2018