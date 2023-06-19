Гагаринов Карп Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Гагаринов Леонид Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Гагаринов Елисей Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747