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Гагаринов Карп Леонтиевич

Место рождения

Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1711

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Гагаринов Леонид Игнатьевич

Мать: не указана

Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Сын: Гагаринов Елисей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Гагаринов Илья Карпович

Мать ребёнка: не указана

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1747
Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния