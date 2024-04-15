(Бабиченко) Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бабиченко) Фекла Федоровна

(Бабиченко) Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бабиченко Федор Авраамович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.07.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Кузьма Степанович Ковалев
Восприемник
22.04.1869 ст.
Кровное, Сумська область
Александра Михайловна Куксенко
Восприемник
04.08.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Антоновна Пархоменко
Восприемник
03.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Марфа Михайловна Кукса
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close