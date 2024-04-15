(Бабиченко) Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Бабиченко Федор Авраамович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.07.1865 ст.
Кузьма Степанович Ковалев
Восприемник
22.04.1869 ст.
Александра Михайловна Куксенко
Восприемник
04.08.1870 ст.
Евдокия Антоновна Пархоменко
Восприемник
03.09.1873 ст.
Марфа Михайловна Кукса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно