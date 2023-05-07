Заплахова (Завгородняя) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1991
Дочь: Батулина Яна Евгеньевна
Отец ребёнка: Заплахов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
03.04.1993
Дочь: Байбурина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Заплахов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно