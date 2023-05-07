Заплахова (Завгородняя) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплахова (Завгородняя) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1991

Дочь: Батулина Яна Евгеньевна

Отец ребёнка: Заплахов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
03.04.1993

Дочь: Байбурина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Заплахов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заплахов Евгений Александрович