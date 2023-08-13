Полякова (Борисенкова) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Борисенкова) Мария Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

09.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Борисенков Мирон

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Поляков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Поляков Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич

Скобелево, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Поляков Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич

Скобелево, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Поляков Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич

Скобелево, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Смерть
09.05.1959