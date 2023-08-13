Полякова (Борисенкова) Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти09.05.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Борисенков Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Поляков Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич
Рождение ребёнка
13.08.1918
Сын: Поляков Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Поляков Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Поляков Митрофан Николаевич
Смерть
09.05.1959