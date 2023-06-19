Горбунова (Ковтун) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Ковтун) Наталья Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887

Отец: Ковтун Николай Иванович

Мать: Ковтун Александра Матвеевна

Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Горбунов Василий Захарович

Рождение ребёнка
07.05.1916

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Захарович

Рождение ребёнка
27.03.1918

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно