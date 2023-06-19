Горбунова (Ковтун) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
07.05.1916
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Захарович
Рождение ребёнка
27.03.1918
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно