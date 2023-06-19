(Токарева) Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Токарев Егор Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
25.10.1851
Дочь: Ненила Миронова
Отец ребёнка: Тенсин Мирон Михайлов
Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно