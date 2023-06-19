(Токарева) Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токарева) Екатерина Егорова

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Токарев Егор Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Тенсин Мирон Михайлов

Рождение ребёнка
25.10.1851

Дочь: Ненила Миронова

Отец ребёнка: Тенсин Мирон Михайлов

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно