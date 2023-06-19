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Викторова Прасковья Коновалова

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Коновалов Иван Дмитриевич

Мать: Коновалова Екатерина Савельевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1883

Муж: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Игнатова Александра Викторова

Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно