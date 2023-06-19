Викторова Прасковья Коновалова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
07.?.1883
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Игнатова Александра Викторова
Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
11.08.1892
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович
Смерть
Неизвестно