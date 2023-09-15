Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторов (дворовый) Андрей Спиридонович

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Викторов (дворовый) Спиридон Кузьмич

Мать: Викторова Ксения Яковлевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1883

Жена: Викторова Прасковья Коновалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Игнатова Александра Викторова

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Коновалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Коновалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Коновалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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