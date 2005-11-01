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Бухарцев Николай Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.01.1958

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1958

Отец: Бухарцев Александр

Мать: Грачова Алла Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1990

Сын: Бухарцев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1998

Дочь: Болвинова Александра Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2005