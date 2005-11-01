Бухарцев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.01.1958
Дата смерти?.11.2005
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1958
Отец: Бухарцев Александр
Мать: Грачова Алла Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.11.1990
Сын: Бухарцев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1998
Дочь: Болвинова Александра Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2005