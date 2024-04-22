Трефилов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1907 ст.
Дата смерти17.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.171-172 (Рождение №-61м)
Крещение
22.06.1907 ст.
Крёстный отец: Дмитрий Иванович - крестьянин из д.Новосёлка Крёстная мать: Мария Петровна - крестьянская жена из д.Шадрино (родная тётя по отцу)
Смерть
17.12.1907 ст.
Младенец в 6 мес.
Похороны
18.12.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.220-221 (Умершие №-53м)