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Трефилов Пётр Васильевич

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Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

21.06.1907 ст.

Дата смерти

17.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1907 ст.

Отец: Трефилов Василий Петрович

Мать: Трефилова Мария Ивановна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.171-172 (Рождение №-61м)
Крещение
22.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Дмитрий Иванович - крестьянин из д.Новосёлка Крёстная мать: Мария Петровна - крестьянская жена из д.Шадрино (родная тётя по отцу)
Смерть
17.12.1907 ст.
Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 6 мес.
Похороны
18.12.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.220-221 (Умершие №-53м)
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