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Звегинцов Филипп Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Звегинцов Егор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва

Рождение ребёнка
06.08.1843

Сын: Звегинцов Дементий Филиппович

Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва

Рождение ребёнка
25.03.1848

Сын: Звегинцов Гаврила Филиппович

Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звегинцов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звегинцова Анна Григорьенва

Смерть
Неизвестно
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