Звегинцов Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Звегинцов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва
Рождение ребёнка
06.08.1843
Сын: Звегинцов Дементий Филиппович
Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва
Рождение ребёнка
25.03.1848
Сын: Звегинцов Гаврила Филиппович
Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звегинцов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Звегинцова Анна Григорьенва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно