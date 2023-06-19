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Поповъ Иванъ

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Поповъ Петръ Никитинъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Поповъ Андрей

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Телегинъ Самойла

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Поповъ Кондратий

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Поповъ Василий

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Поповъ Иванъ

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Поповъ Ефимъ

Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Акулина Иванова

Смерть
1795
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан