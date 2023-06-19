Поповъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Поповъ Петръ Никитинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Поповъ Андрей
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Телегинъ Самойла
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Поповъ Кондратий
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Поповъ Василий
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Поповъ Иванъ
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Поповъ Ефимъ
Мать ребёнка: Попова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Акулина Иванова
Смерть
1795
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан