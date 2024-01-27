Рудометкин (Minasoeff) Варвара Varya Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудометкин (Minasoeff) Варвара Varya Ивановна

Место рождения

Russian Empire

Дата рождения

1836

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Russian Empire
Рождение ребёнка
15.04.1860

Сын: Рудометкин Rudometkin Иван Ivan Petrovich

Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Селение Никитино, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Рудомёткин Rudometkin Алексеӣ Петрович

Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Рудомёткин Rudometkin Ездра Петрович

Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Селение Никитино, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Рудомёткин Rudometkin Василий Петрович

Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рудомёткина Rudometkin Арина Петровна

Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Смерть
1914
Россия
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