Рудометкин (Minasoeff) Варвара Varya Ивановна
Место рожденияRussian Empire
Дата рождения1836
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.04.1860
Сын: Рудометкин Rudometkin Иван Ivan Petrovich
Отец ребёнка: Рудометкин Rudometkin Петр Petro Андреевич
Селение Никитино, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866
Селение Никитино, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Смерть
1914
Россия