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Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1951

Дочь: Узун Томара Эдуардовна

Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1951

Дочь: Узун Томара Эдуардовна

Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Анастасия Александровна