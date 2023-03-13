Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1951
Дочь: Узун Томара Эдуардовна
Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1951
Дочь: Узун Томара Эдуардовна
Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно