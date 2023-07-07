Богачева Марфа Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1889
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.10.1893
Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.11.1895
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно