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Богачева Марфа Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1889

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Богачев Яков Павлович

Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Богачев Иван Павлович

Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.11.1895

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Богачев Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно