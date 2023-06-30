Мансуров Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансуров Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Мансуров Николай Петрович

Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мансурова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1945

Сын: Мансуров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансурова Наталья Мироновна

Смерть
Неизвестно