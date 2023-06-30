Мансуров Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Мансуров Николай Петрович
Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мансурова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна
Рождение ребёнка
13.12.1945
Мать ребёнка: Мансурова Наталья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно