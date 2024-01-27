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Михайлов Емельян Трифонович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Михайлов Трифон

Мать: Марфа Захарова

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1785

Сын: Михайлов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1789

Сын: Михайлов Павел Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михайлов Яков Емельянович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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