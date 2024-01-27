Михайлов Емельян Трифонович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1764
Отец: Михайлов Трифон
Мать: Марфа Захарова
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михайлов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михайлов Павел Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михайлов Яков Емельянович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно