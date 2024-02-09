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Мельникова Александра Макаровна

Место рождения

Каменушка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.08.1925

Дата смерти

13.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925

Отец: Мельников Макар

Мать: Мельникова Мария

Каменушка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.06.1951

Сын: Глазебный Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1952

Дочь: Мусейцова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.02.1954

Дочь: Глазебная Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Рождение ребёнка
11.09.1956

Сын: Глазебный Александр Михайлович

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1958

Сын: Глазебный Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Глазебная Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович

Смерть
13.01.1985
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