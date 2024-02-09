Мельникова Александра Макаровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1925
Дата смерти13.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925
Отец: Мельников Макар
Мать: Мельникова Мария
Рождение ребёнка
01.06.1951
Сын: Глазебный Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1952
Дочь: Мусейцова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.02.1954
Дочь: Глазебная Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1956
Сын: Глазебный Александр Михайлович
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1958
Сын: Глазебный Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Глазебная Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Глазебный Михаил Степанович
Смерть
13.01.1985