Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Цеплакова Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич
деревня Варваровка Рязанская область, Сапожковский район
Рождение ребёнка
1899
Сын: Цеплаков Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Цеплакова Домна Михайловна
Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Цеплаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно