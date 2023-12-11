Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Цеплакова Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич

деревня Варваровка Рязанская область, Сапожковский район
Рождение ребёнка
1899

Сын: Цеплаков Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Цеплакова Домна Михайловна

Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Цеплаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Цеплаков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеплаков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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