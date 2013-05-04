Мурашова (Щербакова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашова (Щербакова) Раиса Васильевна

Место рождения

Куликовский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.12.1925

Дата смерти

04.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925

Отец: Щербаков Василий Фёдорович

Мать: Щербакова Марфа Ивановна

Куликовский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
21.04.1948

Муж: Мурашов Иван Артемович

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.04.1948

Муж: не указан

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1948

Дочь: Холодушина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мурашов Иван Артемович

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Мурашов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мурашов Иван Артемович

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.05.2013
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Похоронена на кладбище с.Высоцкое Узловского р-на Тульской области вместе с мужем Мурашовым Иваном Артёмовичем и сыном Мурашовым Михаилом Ивановичем
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