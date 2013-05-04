Мурашова (Щербакова) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1925
Дата смерти04.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925
Бракосочетание
21.04.1948
Бракосочетание
21.04.1948
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1948
Дочь: Холодушина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мурашов Иван Артемович
Рождение ребёнка
13.01.1954
Отец ребёнка: Мурашов Иван Артемович
Смерть
04.05.2013
Похоронена на кладбище с.Высоцкое Узловского р-на Тульской области вместе с мужем Мурашовым Иваном Артёмовичем и сыном Мурашовым Михаилом Ивановичем