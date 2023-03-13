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Самарина Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

19.11.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Самаринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Самаринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1896

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Самаринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самаринъ Степанъ

Смерть
19.11.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: воспаленія легкихъ