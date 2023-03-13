Самарина Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти19.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Самаринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Самаринъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.02.1896
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Самаринъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самаринъ Степанъ
Смерть
19.11.1915
Причина смерти: воспаленія легкихъ